Обіцяють доплату до 20%: українців попередили про нову шахрайську схему з пенсіями

20:10, 7 квітня 2026
В Україні під час перерахунків пенсій зросла активність шахраїв, які обіцяють громадянам доплати та виманюють персональні дані.
На тлі перерахунків пенсій у березні та квітні, пов’язаних з індексацією та перерахунками працюючим пенсіонерам, активізувалися кібершахраї. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, зловмисники традиційно користуються періодами підвищеної уваги до соціальних виплат і поширюють неправдиву інформацію, спрямовану насамперед на людей старшого віку.

Гетманцев зазначив, що останнім часом у Telegram-пабліках з великою аудиторією знову активізувалася хвиля дезінформації про нібито необхідність повідомити Пенсійний фонд України про свій вік для отримання підвищеної пенсії. У таких повідомленнях обіцяють доплату до 20%, що виглядає привабливо для громадян із невеликими пенсіями.

Він пояснив, що шахраї використовують офіційну символіку та логотипи державних органів, створюючи враження достовірності. Користувачам пропонують обрати рік народження та перейти за відповідним посиланням.

«Це маніпуляція, мета якої – змусити довірливих громадян перейти за сумнівними посиланнями», – наголосив Гетманцев.

За його словами, такі посилання ведуть на фішингові ресурси, де аферисти можуть викрасти персональні дані, отримати доступ до банківських карток або акаунтів у соцмережах.

Нардеп підкреслив, що Пенсійний фонд України не створює подібних ресурсів і не вимагає підтвердження особистої інформації через сторонні посилання.

Гетманцев закликав громадян бути максимально обережними, не переходити за підозрілими посиланнями та не довіряти обіцянкам «легких грошей».

Також він додав, що у разі, якщо громадяни або їхні рідні стали жертвами шахраїв, необхідно негайно звернутися до кіберполіції та повідомити банк для блокування можливих несанкціонованих операцій.

