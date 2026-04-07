Обещают доплату до 20%: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с пенсиями

В Украине при перерасчетах пенсий возросла активность мошенников, которые обещают гражданам доплаты и выманивают персональные данные.

На фоне перерасчётов пенсий в марте и апреле, связанных с индексацией и перерасчётами для работающих пенсионеров, активизировались кибермошенники. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, злоумышленники традиционно пользуются периодами повышенного внимания к социальным выплатам и распространяют недостоверную информацию, направленную прежде всего на людей старшего возраста.

Гетманцев отметил, что в последнее время в Telegram-пабликах с большой аудиторией вновь активизировалась волна дезинформации о якобы необходимости сообщить Пенсионному фонду Украины свой возраст для получения повышенной пенсии. В таких сообщениях обещают доплату до 20%, что выглядит привлекательно для граждан с небольшими пенсиями.

Он пояснил, что мошенники используют официальную символику и логотипы государственных органов, создавая впечатление достоверности. Пользователям предлагают выбрать год рождения и перейти по соответствующей ссылке.

«Это манипуляция, цель которой — заставить доверчивых граждан перейти по сомнительным ссылкам», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, такие ссылки ведут на фишинговые ресурсы, где аферисты могут похитить персональные данные, получить доступ к банковским картам или аккаунтам в соцсетях.

Нардеп подчеркнул, что Пенсионный фонд Украины не создаёт подобных ресурсов и не требует подтверждения личной информации через сторонние ссылки.

Гетманцев призвал граждан быть максимально осторожными, не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять обещаниям «лёгких денег».

Также он добавил, что в случае, если граждане или их родственники стали жертвами мошенников, необходимо немедленно обратиться в киберполицию и уведомить банк для блокировки возможных несанкционированных операций.

