Обещают доплату до 20%: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с пенсиями

20:10, 7 апреля 2026
В Украине при перерасчетах пенсий возросла активность мошенников, которые обещают гражданам доплаты и выманивают персональные данные.
На фоне перерасчётов пенсий в марте и апреле, связанных с индексацией и перерасчётами для работающих пенсионеров, активизировались кибермошенники. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, злоумышленники традиционно пользуются периодами повышенного внимания к социальным выплатам и распространяют недостоверную информацию, направленную прежде всего на людей старшего возраста.

Гетманцев отметил, что в последнее время в Telegram-пабликах с большой аудиторией вновь активизировалась волна дезинформации о якобы необходимости сообщить Пенсионному фонду Украины свой возраст для получения повышенной пенсии. В таких сообщениях обещают доплату до 20%, что выглядит привлекательно для граждан с небольшими пенсиями.

Он пояснил, что мошенники используют официальную символику и логотипы государственных органов, создавая впечатление достоверности. Пользователям предлагают выбрать год рождения и перейти по соответствующей ссылке.

«Это манипуляция, цель которой — заставить доверчивых граждан перейти по сомнительным ссылкам», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, такие ссылки ведут на фишинговые ресурсы, где аферисты могут похитить персональные данные, получить доступ к банковским картам или аккаунтам в соцсетях.

Нардеп подчеркнул, что Пенсионный фонд Украины не создаёт подобных ресурсов и не требует подтверждения личной информации через сторонние ссылки.

Гетманцев призвал граждан быть максимально осторожными, не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять обещаниям «лёгких денег».

Также он добавил, что в случае, если граждане или их родственники стали жертвами мошенников, необходимо немедленно обратиться в киберполицию и уведомить банк для блокировки возможных несанкционированных операций.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

