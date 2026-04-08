Чи можна отримувати пенсію за довіреністю — правила і строки
Пенсію в Україні дозволено отримувати за довіреністю, однак така виплата має обмеження за строками та потребує підтвердження. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області.
Як працює виплата за довіреністю
Відповідно до законодавства, пенсію може отримувати уповноважена особа за довіреністю. Термін її дії визначається у самому документі.
Водночас виплата пенсії за довіреністю не може тривати більше ніж 12 місяців.
Що робити після завершення строку
Після спливу цього періоду пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду та подати заяву про продовження виплати.
Після цього пенсія знову може виплачуватися за довіреністю ще протягом одного року — починаючи з місяця, що настає після подання заяви.
