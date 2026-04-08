Можно ли получать пенсию по доверенности — правила и сроки
Пенсию в Украине разрешено получать по доверенности, однако такая выплата имеет ограничения по срокам и требует подтверждения. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.
Как работает выплата по доверенности
В соответствии с законодательством, пенсию может получать уполномоченное лицо по доверенности. Срок ее действия определяется в самом документе.
В то же время выплата пенсии по доверенности не может продолжаться более 12 месяцев.
Что делать после завершения срока
После истечения этого периода пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление о продлении выплаты.
После этого пенсия снова может выплачиваться по доверенности еще в течение одного года — начиная с месяца, следующего за подачей заявления.
