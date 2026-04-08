Можно ли получать пенсию по доверенности — правила и сроки

Пенсию может получать уполномоченное лицо, но действуют ограничения по срокам.

Пенсию в Украине разрешено получать по доверенности, однако такая выплата имеет ограничения по срокам и требует подтверждения. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

Как работает выплата по доверенности

В соответствии с законодательством, пенсию может получать уполномоченное лицо по доверенности. Срок ее действия определяется в самом документе.

В то же время выплата пенсии по доверенности не может продолжаться более 12 месяцев.

Что делать после завершения срока

После истечения этого периода пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление о продлении выплаты.

После этого пенсия снова может выплачиваться по доверенности еще в течение одного года — начиная с месяца, следующего за подачей заявления.

