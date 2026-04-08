Міжнародне посвідчення не працює саме по собі – водіям нагадали важливу деталь

У сервісному центрі МВС пояснили, що документ є додатком до національного посвідчення та необхідний для керування авто за кордоном.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що міжнародне посвідчення водія не є окремим документом і дійсне лише разом із національним посвідченням. Його оформлюють за бажанням для поїздок за кордон.

Документ видається під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Термін його дії становить до трьох років, але не перевищує строку дії національного посвідчення. Міжнародне посвідчення дає право керувати автомобілем у понад 100 країнах світу.

Для оформлення необхідно подати національне посвідчення водія, паспорт або ID-картку, закордонний паспорт, довідку про місце проживання або статус ВПО, фотокартку розміром 3,5×4,5 та квитанцію про оплату послуги.

Послуга надається у строк до п’яти робочих днів. У сервісному центрі також радять уважно перевіряти внесені дані перед підписанням заяви, щоб уникнути повторного оформлення документа.

