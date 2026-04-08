Международное удостоверение не работает само по себе – водителям напомнили важную деталь

09:24, 8 апреля 2026
В сервисном центре МВД пояснили, что этот документ является приложением к национальному водительскому удостоверению и необходим для управления автомобилем за рубежом.
В Главном сервисном центре МВД напомнили, что международное водительское удостоверение не является отдельным документом и действительно только вместе с национальным удостоверением. Его оформляют по желанию для поездок за границу.

Документ выдается при личном обращении в сервисный центр МВД. Срок его действия составляет до трех лет, но не превышает срока действия национального удостоверения. Международное водительское удостоверение дает право управлять автомобилем в более чем 100 странах мира.

Для оформления необходимо подать национальное водительское удостоверение, паспорт или ID-карту, загранпаспорт, справку о месте жительства или статусе ВПЛ, фотографию размером 3,5×4,5 и квитанцию об оплате услуги.

Услуга предоставляется в срок до пяти рабочих дней. В сервисном центре также советуют внимательно проверять внесенные данные перед подписанием заявления, чтобы избежать повторного оформления документа.

водительские права сервисный центр МВД авто транспорт пересечение границы

