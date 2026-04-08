ДБР викрило офіцера, який пішов на лікарняний, щоб пограти в казино

11:12, 8 квітня 2026
Офіцера з Дніпропетровщини підозрюють у підробці довідки та ухиленні від служби.
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування ще одного епізоду у справі офіцера з Дніпропетровської області, який раніше фігурував у провадженні щодо сприяння депутатці облради у фіктивному проходженні військової служби.

Як повідомили у ДБР, за даними слідства, військовослужбовець підробив медичну довідку, аби уникнути виконання службових обов’язків. У документах було зазначено, що з квітня по вересень 2025 року він нібито перебував на стаціонарному лікуванні.

Втім, як встановили слідчі, у цей період офіцер фактично займався організацією незаконних схем та вирішував особисті справи. Зокрема, він відвідував гральні заклади.

Водночас, попри відсутність на службі, фігурант продовжував отримувати грошове забезпечення.

У ДБР нагадали, що раніше офіцера викрили у сприянні депутатці Дніпропетровської обласної ради у фіктивному проходженні військової служби. Крім того, у вересні 2025 року його разом зі спільниками підозрювали в організації незаконного виїзду військовослужбовців за кордон.

Матеріали основного провадження щодо депутатки були передані до суду у лютому 2026 року.

Наразі офіцеру додатково інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України) та шахрайство (ч. 2 ст. 190 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

На час слідства підозрюваний перебуває під вартою.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

Пошук і зміна адвоката не виправдовують пропуск строку звернення до суду — позиція ВС

ВС підтвердив, що зміна адвокатів і отримання безоплатної правничої допомоги не є поважними причинами пропуску строку звернення до суду.

Дорожні карти від ДПС: як правильно подати Таблицю даних у 2026 році

Податкова запускає практичні дорожні карти для бізнесу.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

