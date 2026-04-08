ГБР разоблачило офицера, который ушел на больничный, чтобы играть в казино

Офицера из Днепропетровской области подозревают в подделке справки и уклонении от службы.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование еще одного эпизода по делу офицера из Днепропетровской области, который ранее фигурировал в производстве о содействии депутатке облсовета в фиктивном прохождении военной службы.

Как сообщили в ГБР, по данным следствия, военнослужащий подделал медицинскую справку, чтобы избежать выполнения служебных обязанностей. В документах было указано, что с апреля по сентябрь 2025 года он якобы находился на стационарном лечении.

Впрочем, как установили следователи, в этот период офицер фактически занимался организацией незаконных схем и решал личные дела. В частности, он посещал игорные заведения.

В то же время, несмотря на отсутствие на службе, фигурант продолжал получать денежное обеспечение.

В ГБР напомнили, что ранее офицера разоблачили в содействии депутатке Днепропетровского областного совета в фиктивном прохождении военной службы. Кроме того, в сентябре 2025 года его вместе с сообщниками подозревали в организации незаконного выезда военнослужащих за границу.

Материалы основного производства в отношении депутатки были переданы в суд в феврале 2026 года.

В настоящее время офицеру дополнительно инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины) и мошенничество (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

На время следствия подозреваемый находится под стражей.

