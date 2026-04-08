Як подати позовну заяву та інші документи до суду онлайн: інструкція для громадян

Громадяни можуть подати позовну заяву та інші документи до суду дистанційно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах цифровізації судової системи українці можуть подавати позовні заяви та інші документи дистанційно — без відвідування суду. Це, серед іншого, дозволяє зекономити час.

У Фастівському міськрайонному суді Київської області пояснили, як скористатися електронними сервісами для подання документів.

Процесуальні документи (позовні заяви, клопотання тощо)

Позовні заяви, клопотання та інші процесуальні документи рекомендується подавати через підсистему «Електронний суд», що є частиною ЄСІТС.

Серед основних переваг сервісу:

Автоматизація. Система сама підказує необхідні реквізити та допомагає сформувати заяву за шаблоном.

Контроль. Ви миттєво отримуєте сповіщення про реєстрацію документа, призначення судді чи дату судового засідання.

Доступність 24/7. Подати позов можна у будь-який час, навіть у вихідні дні.

Знижений судовий збір. При поданні позовів через Електронний суд до багатьох видів заяв застосовується коефіцієнт 0,8 для сплати судового збору (ви заощаджуєте 20% вартості).

Як скористатися:

Перейдіть на портал: id.court.gov.ua.

Авторизуйтеся за допомогою свого Електронного цифрового підпису (ЕЦП/КЕП) або Дія.Підпису.

Оберіть розділ «Заяви» та слідуйте інструкціям для створення документа.

Звернення громадян (непроцесуальні питання)

Якщо ваше звернення не стосується безпосереднього розгляду конкретної судової справи (наприклад, запити на інформацію, скарги, пропозиції, листи загального характеру), ви можете скористатися наступними каналами:

Електронна пошта суду. Надішліть лист на адресу [email protected]

Згідно з законодавством, електронне звернення повинно бути підписане за допомогою Електронного цифрового підпису (ЕЦП/КЕП). Без наявності такого підпису звернення може бути залишено без розгляду.

Електронна скринька на сайті. Ви можете скористатися спеціальною формою зворотного зв’язку безпосередньо на нашому офіційному вебсайті у розділі «Звернення громадян», «Запит на отримання публічної інформації».

Перед поданням документів у суд радять:

використовувати формат PDF для файлів;

контролювати розмір вкладень (зазвичай до 20–25 Мб) або розділяти великі пакети документів на кілька листів;

перевіряти чинність електронного підпису через відповідні онлайн-сервіси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.