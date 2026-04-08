Как подать исковое заявление и другие документы в суд онлайн: инструкция для граждан

Граждане могут подать исковое заявление и другие документы в суд дистанционно.

В рамках цифровизации судебной системы украинцы могут подавать исковые заявления и другие документы дистанционно — без посещения суда. Это, в частности, позволяет сэкономить время.

В Фастовском горрайонном суде Киевской области объяснили, как воспользоваться электронными сервисами для подачи документов.

Процессуальные документы (исковые заявления, ходатайства и т.д.)

Исковые заявления, ходатайства и другие процессуальные документы рекомендуется подавать через подсистему «Электронный суд», которая является частью ЕСИТС.

Среди основных преимуществ сервиса:

Автоматизация. Система сама подсказывает необходимые реквизиты и помогает сформировать заявление по шаблону.

Контроль. Вы мгновенно получаете уведомления о регистрации документа, назначении судьи или дате судебного заседания.

Доступность 24/7. Подать иск можно в любое время, даже в выходные дни.

Сниженный судебный сбор. При подаче исков через Электронный суд к многим видам заявлений применяется коэффициент 0,8 для оплаты судебного сбора (вы экономите 20% стоимости).

Как воспользоваться:

Перейдите на портал: id.court.gov.ua.

Авторизуйтесь с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП/КЭП) или Дія.Підписа.

Выберите раздел «Заявления» и следуйте инструкциям для создания документа.

Обращения граждан (непроцессуальные вопросы)

Если ваше обращение не касается непосредственного рассмотрения конкретного судебного дела (например, запросы на информацию, жалобы, предложения, письма общего характера), вы можете воспользоваться следующими каналами:

Электронная почта суда. Отправьте письмо на адрес [email protected]

Согласно законодательству, электронное обращение должно быть подписано с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП/КЭП). Без наличия такой подписи обращение может быть оставлено без рассмотрения.

Электронный ящик на сайте. Вы можете воспользоваться специальной формой обратной связи непосредственно на официальном вебсайте в разделе «Обращения граждан», «Запрос на получение публичной информации».

Перед подачей документов в суд рекомендуют:

использовать формат PDF для файлов;

контролировать размер вложений (обычно до 20–25 Мб) или разделять большие пакеты документов на несколько писем;

проверять действительность электронной подписи через соответствующие онлайн-сервисы.

