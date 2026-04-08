  1. В Украине

Как подать исковое заявление и другие документы в суд онлайн: инструкция для граждан

22:00, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Граждане могут подать исковое заявление и другие документы в суд дистанционно.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках цифровизации судебной системы украинцы могут подавать исковые заявления и другие документы дистанционно — без посещения суда. Это, в частности, позволяет сэкономить время.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Фастовском горрайонном суде Киевской области объяснили, как воспользоваться электронными сервисами для подачи документов.

Процессуальные документы (исковые заявления, ходатайства и т.д.)

Исковые заявления, ходатайства и другие процессуальные документы рекомендуется подавать через подсистему «Электронный суд», которая является частью ЕСИТС.

Среди основных преимуществ сервиса:

  • Автоматизация. Система сама подсказывает необходимые реквизиты и помогает сформировать заявление по шаблону.
  • Контроль. Вы мгновенно получаете уведомления о регистрации документа, назначении судьи или дате судебного заседания.
  • Доступность 24/7. Подать иск можно в любое время, даже в выходные дни.
  • Сниженный судебный сбор. При подаче исков через Электронный суд к многим видам заявлений применяется коэффициент 0,8 для оплаты судебного сбора (вы экономите 20% стоимости).

Как воспользоваться:

  • Перейдите на портал: id.court.gov.ua.
  • Авторизуйтесь с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП/КЭП) или Дія.Підписа.
  • Выберите раздел «Заявления» и следуйте инструкциям для создания документа.

Обращения граждан (непроцессуальные вопросы)

Если ваше обращение не касается непосредственного рассмотрения конкретного судебного дела (например, запросы на информацию, жалобы, предложения, письма общего характера), вы можете воспользоваться следующими каналами:

  • Электронная почта суда. Отправьте письмо на адрес [email protected] 

Согласно законодательству, электронное обращение должно быть подписано с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП/КЭП). Без наличия такой подписи обращение может быть оставлено без рассмотрения.

  • Электронный ящик на сайте. Вы можете воспользоваться специальной формой обратной связи непосредственно на официальном вебсайте в разделе «Обращения граждан», «Запрос на получение публичной информации».

Перед подачей документов в суд рекомендуют:

  • использовать формат PDF для файлов;
  • контролировать размер вложений (обычно до 20–25 Мб) или разделять большие пакеты документов на несколько писем;
  • проверять действительность электронной подписи через соответствующие онлайн-сервисы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд документы

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]