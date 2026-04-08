У поліції попередили про підвищену загрозу атак та провокацій на Великдень

22:18, 8 квітня 2026
У поліції рекомендують за можливості долучатися до богослужінь онлайн, уникати місць скупчення людей та не піддаватися на провокації.
У поліції попередили про підвищену загрозу атак та провокацій на Великдень
В Україні напередодні Великодня зберігається підвищена загроза ракетних атак і провокацій з боку РФ. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, в умовах війни ворог може вдатися до масованих обстрілів або інших дестабілізаційних дій, тому громадянам варто бути особливо обережними під час святкових заходів.

«Нагадую, що ворог підступний та цинічний, тож існують високі ризики масованих ракетних атак та всіляких провокацій», - зазначив Олексій Білошицький.

У поліції рекомендують за можливості долучатися до богослужінь онлайн, уникати місць скупчення людей та не піддаватися на провокації.

Також громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час їх оголошення перебувати в укриттях.

Окремо наголошується на необхідності повідомляти правоохоронців або за номером 112 про підозрілі предмети, осіб чи пропозиції, зокрема пов’язані з «легкими заробітками» в інтернеті.

поліція Україна війна свято

