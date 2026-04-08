В полиции предупредили о повышенной угрозе атак и провокаций на Пасху

В Украине накануне Пасхи сохраняется повышенная угроза ракетных атак и провокаций со стороны РФ. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, в условиях войны враг может прибегнуть к массированным обстрелам или другим дестабилизационным действиям, поэтому гражданам следует быть особенно осторожными во время праздничных мероприятий.

«Напоминаю, что враг коварен и циничен, поэтому существуют высокие риски массированных ракетных атак и всевозможных провокаций», — отметил Алексей Белошицкий.

В полиции рекомендуют по возможности присоединяться к богослужениям онлайн, избегать мест скопления людей и не поддаваться на провокации.

Также граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время их объявления находиться в укрытиях.

Отдельно подчеркивается необходимость сообщать правоохранителям или по номеру 112 о подозрительных предметах, лицах или предложениях, в частности связанных с «легкими заработками» в интернете.

