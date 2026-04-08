  1. В Украине

В полиции предупредили о повышенной угрозе атак и провокаций на Пасху

22:18, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине накануне Пасхи сохраняется повышенная угроза ракетных атак и провокаций со стороны РФ. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в условиях войны враг может прибегнуть к массированным обстрелам или другим дестабилизационным действиям, поэтому гражданам следует быть особенно осторожными во время праздничных мероприятий.

«Напоминаю, что враг коварен и циничен, поэтому существуют высокие риски массированных ракетных атак и всевозможных провокаций», — отметил Алексей Белошицкий.

В полиции рекомендуют по возможности присоединяться к богослужениям онлайн, избегать мест скопления людей и не поддаваться на провокации.

Также граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время их объявления находиться в укрытиях.

Отдельно подчеркивается необходимость сообщать правоохранителям или по номеру 112 о подозрительных предметах, лицах или предложениях, в частности связанных с «легкими заработками» в интернете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Украина война свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]