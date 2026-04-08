  1. В Україні

Освітній омбудсмен Лещик закликала громади відновити конкурси на посади директорів шкіл

16:43, 8 квітня 2026
У 2026 році у багатьох керівників закладів освіти завершується строк контрактів.
Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала громади відновлювати конкурсні процедури на посади керівників закладів загальної середньої освіти там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як зазначила омбудсмен, у 2026 році в багатьох директорів шкіл завершується строк дії контрактів. Це пов’язано з набранням чинності 18 березня 2020 року Закону «Про повну загальну середню освіту», який зобов’язав засновників закладів освіти укласти з керівниками строкові трудові договори на шість років (або на один рік — для пенсіонерів) без проведення конкурсу.

Попри те, що під час воєнного стану закон дозволяє засновникам самостійно вирішувати, чи проводити конкурс, чинне законодавство не забороняє такі процедури.

Лещик наголошує: проведення конкурсів є важливою умовою прозорого відбору керівників і зменшення корупційних ризиків. За її словами, конкурс дозволяє оцінити професійні та управлінські якості кандидатів, їхнє бачення розвитку закладу освіти та забезпечує колективне ухвалення рішень.

Водночас відсутність конкурсів, застерігає омбудсмен, може призводити до непрозорих призначень і знижує рівень громадського контролю.

За результатами аналізу практик громад у 2023–2024 роках, навіть у прифронтових регіонах конкурси продовжують проводити. Зокрема, у Чернігові, який зазнає обстрілів, конкурси відбувалися у 2023–2025 роках. Натомість у Києві їх не проводять із початку повномасштабного вторгнення.

Окремо омбудсмен звернула увагу на вікову структуру керівників шкіл: у 2025/2026 навчальному році середній вік директора становить 52,6 року, наймолодшому — 33 роки, найстаршому — 76 років. Жінки становлять 74,2% керівників.

На думку Лещик, відновлення конкурсів сприятиме залученню молодих педагогів до управління школами та відкриє можливості для кар’єрного зростання в освіті.

конкурс школа освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

Пошук і зміна адвоката не виправдовують пропуск строку звернення до суду — позиція ВС

ВС підтвердив, що зміна адвокатів і отримання безоплатної правничої допомоги не є поважними причинами пропуску строку звернення до суду.

Дорожні карти від ДПС: як правильно подати Таблицю даних у 2026 році

Податкова запускає практичні дорожні карти для бізнесу.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

