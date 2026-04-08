Образовательный омбудсмен Лещик призвала громады возобновить конкурсы на должности директоров школ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала громады возобновлять конкурсные процедуры на должности руководителей учреждений общего среднего образования там, где это позволяет ситуация безопасности.

Как отметила омбудсмен, в 2026 году у многих директоров школ истекает срок действия контрактов. Это связано со вступлением в силу 18 марта 2020 года Закона «О полном общем среднем образовании», который обязал учредителей учреждений образования заключить с руководителями срочные трудовые договоры сроком на шесть лет (или на один год — для пенсионеров) без проведения конкурса.

Несмотря на то, что во время военного положения закон позволяет учредителям самостоятельно решать, проводить конкурс или нет, действующее законодательство не запрещает такие процедуры.

Лещик подчеркивает: проведение конкурсов является важным условием прозрачного отбора руководителей и снижения коррупционных рисков. По ее словам, конкурс позволяет оценить профессиональные и управленческие качества кандидатов, их видение развития учреждения образования и обеспечивает коллективное принятие решений.

В то же время отсутствие конкурсов, предупреждает омбудсмен, может приводить к непрозрачным назначениям и снижает уровень общественного контроля.

По результатам анализа практик громад в 2023–2024 годах, даже в прифронтовых регионах конкурсы продолжают проводить. В частности, в Чернигове, который подвергается обстрелам, конкурсы проводились в 2023–2025 годах. В то же время в Киеве их не проводят с начала полномасштабного вторжения.

Отдельно омбудсмен обратила внимание на возрастную структуру руководителей школ: в 2025/2026 учебном году средний возраст директора составляет 52,6 года, самому молодому — 33 года, самому старшему — 76 лет. Женщины составляют 74,2% руководителей.

По мнению Лещик, возобновление конкурсов будет способствовать привлечению молодых педагогов к управлению школами и откроет возможности для карьерного роста в образовании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.