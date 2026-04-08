Образовательный омбудсмен Лещик призвала громады возобновить конкурсы на должности директоров школ

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала громады возобновлять конкурсные процедуры на должности руководителей учреждений общего среднего образования там, где это позволяет ситуация безопасности.
Как отметила омбудсмен, в 2026 году у многих директоров школ истекает срок действия контрактов. Это связано со вступлением в силу 18 марта 2020 года Закона «О полном общем среднем образовании», который обязал учредителей учреждений образования заключить с руководителями срочные трудовые договоры сроком на шесть лет (или на один год — для пенсионеров) без проведения конкурса.
Несмотря на то, что во время военного положения закон позволяет учредителям самостоятельно решать, проводить конкурс или нет, действующее законодательство не запрещает такие процедуры.
Лещик подчеркивает: проведение конкурсов является важным условием прозрачного отбора руководителей и снижения коррупционных рисков. По ее словам, конкурс позволяет оценить профессиональные и управленческие качества кандидатов, их видение развития учреждения образования и обеспечивает коллективное принятие решений.
В то же время отсутствие конкурсов, предупреждает омбудсмен, может приводить к непрозрачным назначениям и снижает уровень общественного контроля.
По результатам анализа практик громад в 2023–2024 годах, даже в прифронтовых регионах конкурсы продолжают проводить. В частности, в Чернигове, который подвергается обстрелам, конкурсы проводились в 2023–2025 годах. В то же время в Киеве их не проводят с начала полномасштабного вторжения.
Отдельно омбудсмен обратила внимание на возрастную структуру руководителей школ: в 2025/2026 учебном году средний возраст директора составляет 52,6 года, самому молодому — 33 года, самому старшему — 76 лет. Женщины составляют 74,2% руководителей.
По мнению Лещик, возобновление конкурсов будет способствовать привлечению молодых педагогов к управлению школами и откроет возможности для карьерного роста в образовании.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.