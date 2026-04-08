У Києві вбили 23-річного чоловіка за зауваження через галас у дворі

У Києві на одному з дитячих майданчиків виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням ноги. Поліцейські з’ясували, що загиблий – 23-річний мешканець сусіднього будинку.

Як повідомили у поліції, було встановлено, що киянин вийшов на вулицю через галас невідомого у дворі, аби зробити зауваження щодо порушення тиші. Натомість чоловік дістав ніж і двічі вдарив хлопця в стегно, після чого втік. Поранений чоловік упав на землю та невдовзі помер від значної крововтрати.

Правоохоронцям вдалося встановили та затримати нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Зокрема з’ясувалося, що чоловік також спровокував конфлікт із компанією перехожих і під час сутички поранив ножем ще одного 23-річного хлопця.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

