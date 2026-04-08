  1. В Україні

У Києві вбили 23-річного чоловіка за зауваження через галас у дворі

22:36, 8 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киянин вийшов на вулицю через галас невідомого у дворі, аби зробити зауваження щодо порушення тиші, а чоловік дістав ніж і двічі вдарив хлопця в стегно.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на одному з дитячих майданчиків виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням ноги. Поліцейські з’ясували, що загиблий – 23-річний мешканець сусіднього будинку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у поліції, було встановлено, що киянин вийшов на вулицю через галас невідомого у дворі, аби зробити зауваження щодо порушення тиші. Натомість чоловік дістав ніж і двічі вдарив хлопця в стегно, після чого втік. Поранений чоловік упав на землю та невдовзі помер від значної крововтрати.

Правоохоронцям вдалося встановили та затримати нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Зокрема з’ясувалося, що чоловік також спровокував конфлікт із компанією перехожих і під час сутички поранив ножем ще одного 23-річного хлопця.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.  За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]