В Киеве убили 23-летнего мужчину за замечание из-за шума во дворе

22:36, 8 апреля 2026
Киевлянин вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе, чтобы сделать замечание по поводу нарушения тишины, а мужчина достал нож и дважды ударил парня в бедро.
В Киеве на одной из детских площадок обнаружили тело мужчины с ножевым ранением ноги. Полицейские установили, что погибший — 23-летний житель соседнего дома.

Как сообщили в полиции, было установлено, что киевлянин вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе, чтобы сделать замечание о нарушении тишины. В ответ мужчина достал нож и дважды ударил парня в бедро, после чего скрылся. Раненый мужчина упал на землю и вскоре умер от значительной кровопотери.

Правоохранителям удалось установить и задержать нападавшего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 31-летний местный житель.

В частности выяснилось, что мужчина также спровоцировал конфликт с компанией прохожих и во время столкновения ранил ножом еще одного 23-летнего парня.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

