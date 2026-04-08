В Киеве убили 23-летнего мужчину за замечание из-за шума во дворе

Киевлянин вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе, чтобы сделать замечание по поводу нарушения тишины, а мужчина достал нож и дважды ударил парня в бедро.

В Киеве на одной из детских площадок обнаружили тело мужчины с ножевым ранением ноги. Полицейские установили, что погибший — 23-летний житель соседнего дома.

Как сообщили в полиции, было установлено, что киевлянин вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе, чтобы сделать замечание о нарушении тишины. В ответ мужчина достал нож и дважды ударил парня в бедро, после чего скрылся. Раненый мужчина упал на землю и вскоре умер от значительной кровопотери.

Правоохранителям удалось установить и задержать нападавшего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 31-летний местный житель.

В частности выяснилось, что мужчина также спровоцировал конфликт с компанией прохожих и во время столкновения ранил ножом еще одного 23-летнего парня.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

