Кабмін відкрив держінфраструктуру для провайдерів: доступ буде безкоштовним

Йдеться про провайдерів, обраних на конкурсах для розгортання електронних комунікаційних мереж.

Кабмін затвердив порядок, який регулює надання безкоштовного доступу постачальникам електронних комунікаційних послуг до об’єктів інфраструктури державної та комунальної власності.

Йдеться про провайдерів, яких обирають на конкурсній основі для розгортання електронних комунікаційних мереж з метою забезпечення доступності універсальних електронних комунікаційних послуг.

Затверджений порядок визначає процедуру такого доступу, а також умови використання відповідної інфраструктури на визначених територіях, придатних для створення мереж.

Документ ухвалено відповідно до частини четвертої статті 101 Закону України «Про електронні комунікації».

