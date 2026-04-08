Кабмин открыл государственную инфраструктуру для провайдеров: доступ будет бесплатным

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин утвердил порядок, который регулирует предоставление бесплатного доступа поставщикам электронных коммуникационных услуг к объектам инфраструктуры государственной и коммунальной собственности.

Речь идет о провайдерах, которых выбирают на конкурсной основе для развертывания электронных коммуникационных сетей с целью обеспечения доступности универсальных электронных коммуникационных услуг.

Утвержденный порядок определяет процедуру такого доступа, а также условия использования соответствующей инфраструктуры на определенных территориях, пригодных для создания сетей.

Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 101 Закона Украины «О электронных коммуникациях».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.