Військові за контрактом 18–25 отримують річну відстрочку після служби — Михайло Федоров

21:40, 8 квітня 2026
У період відстрочки призов можливий лише за згодою військового.
Фото: Генштаб
Військовослужбовці віком 18–25 років, які проходять службу за річним контрактом, отримують гарантовану відстрочку від призову після звільнення. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, команда Міноборони спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідну постанову, і норма вже повністю реалізована.

Військові віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову.

Кабмін вже затвердив механізм оформлення цієї відстрочки. У Міноборони наголошують, що рішення фактично запрацювало і застосовується на практиці.

Відстрочка діє 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за згодою військового.

