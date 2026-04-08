Военные по контракту 18–25 получают годовую отсрочку после службы — Михаил Федоров

В период отсрочки призыв возможен только с согласия военнослужащего.

Военнослужащие в возрасте 18–25 лет, которые проходят службу по годовому контракту, получают гарантированную отсрочку от призыва после увольнения. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, команда Минобороны совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующее постановление, и норма уже полностью реализована.

Военные в возрасте 18–25 лет, которые заключили годовой контракт с Силами обороны и уволились после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва.

Кабмин уже утвердил механизм оформления этой отсрочки. В Минобороны подчеркивают, что решение фактически заработало и применяется на практике.

Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военнослужащего.

