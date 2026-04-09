  1. В Україні

Кабмін затвердив план підтримки дітей до 2030 року в межах євроінтеграції

09:42, 9 квітня 2026
Кабінет Міністрів затвердив план заходів із реалізації Європейської гарантії для дітей до 2030 року. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні уряду.

Документ передбачає комплекс дій, спрямованих на забезпечення доступу дітей, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції, до ключових послуг — освіти, охорони здоров’я, соціальної підтримки, повноцінного харчування та належних житлових умов.

Урядовий план передбачає системні зміни у цих сферах, посилення адресної допомоги сім’ям із дітьми, розвиток соціальних та освітніх послуг на рівні громад, а також координацію між органами влади та міжнародними партнерами.

Окрему увагу приділено підтримці вразливих категорій дітей, зокрема дітей з інвалідністю та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Серед заходів — розвиток інституту патронатних сімей, розширення мережі центрів захисту дітей «Барнахус», інформаційні кампанії проти булінгу та насильства, популяризація кібергігієни та відповідального батьківства.

Також планується збільшити доступ до дошкільної освіти, розвивати систему раннього втручання та розширити можливості отримання безоплатної правничої допомоги.

Окремим напрямом стане підвищення кваліфікації фахівців, які працюють із дітьми та сім’ями, зокрема через навчання та тренінги.

У Кабміні наголошують, що реалізація плану має забезпечити не лише доступ до базових послуг, а й створити умови для повноцінного розвитку кожної дитини незалежно від місця проживання чи соціального статусу.

Затвердження цього документа є одним із кроків України на шляху до інтеграції в Європейський Союз.

