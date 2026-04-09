  В Украине

Кабмин утвердил план поддержки детей до 2030 года в рамках евроинтеграции

09:42, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Утверждение этого документа является одним из шагов Украины на пути к интеграции в Европейский Союз.
Кабмин утвердил план поддержки детей до 2030 года в рамках евроинтеграции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил план мероприятий по реализации Европейской гарантии для детей до 2030 года. Соответствующее решение приняли на очередном заседании правительства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предусматривает комплекс действий, направленных на обеспечение доступа детей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, к ключевым услугам — образованию, здравоохранению, социальной поддержке, полноценному питанию и надлежащим жилищным условиям.

Правительственный план предусматривает системные изменения в этих сферах, усиление адресной помощи семьям с детьми, развитие социальных и образовательных услуг на уровне громад, а также координацию между органами власти и международными партнерами.

Отдельное внимание уделено поддержке уязвимых категорий детей, в частности детей с инвалидностью и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Среди мероприятий — развитие института патронатных семей, расширение сети центров защиты детей «Барнахус», информационные кампании против буллинга и насилия, популяризация кибергигиены и ответственного родительства.

Также планируется увеличить доступ к дошкольному образованию, развивать систему раннего вмешательства и расширить возможности получения бесплатной правовой помощи.

Отдельным направлением станет повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и семьями, в частности через обучение и тренинги.

В Кабмине подчеркивают, что реализация плана должна обеспечить не только доступ к базовым услугам, но и создать условия для полноценного развития каждого ребенка независимо от места проживания или социального статуса.

Утверждение этого документа является одним из шагов Украины на пути к интеграции в Европейский Союз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

дети ЕС Кабинет Министров Украины документы

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]