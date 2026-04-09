Кабмин утвердил план поддержки детей до 2030 года в рамках евроинтеграции

Кабинет Министров утвердил план мероприятий по реализации Европейской гарантии для детей до 2030 года. Соответствующее решение приняли на очередном заседании правительства.

Документ предусматривает комплекс действий, направленных на обеспечение доступа детей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, к ключевым услугам — образованию, здравоохранению, социальной поддержке, полноценному питанию и надлежащим жилищным условиям.

Правительственный план предусматривает системные изменения в этих сферах, усиление адресной помощи семьям с детьми, развитие социальных и образовательных услуг на уровне громад, а также координацию между органами власти и международными партнерами.

Отдельное внимание уделено поддержке уязвимых категорий детей, в частности детей с инвалидностью и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Среди мероприятий — развитие института патронатных семей, расширение сети центров защиты детей «Барнахус», информационные кампании против буллинга и насилия, популяризация кибергигиены и ответственного родительства.

Также планируется увеличить доступ к дошкольному образованию, развивать систему раннего вмешательства и расширить возможности получения бесплатной правовой помощи.

Отдельным направлением станет повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и семьями, в частности через обучение и тренинги.

В Кабмине подчеркивают, что реализация плана должна обеспечить не только доступ к базовым услугам, но и создать условия для полноценного развития каждого ребенка независимо от места проживания или социального статуса.

Утверждение этого документа является одним из шагов Украины на пути к интеграции в Европейский Союз.

