Українцям у Польщі потрібно підтвердити особу в реєстрі PESEL, щоб не втратити право на перебування і роботу

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни України, які перебувають у Польщі та отримали номер PESEL зі статусом UKR без пред’явлення паспорта, мають підтвердити свою особу до 31 серпня 2026 року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, така вимога передбачена польським законодавством. Для підтвердження особи необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування — управління гміни або міста — та надати чинний паспорт. Після цього дані в реєстрі будуть оновлені.

Омбудсман наголосив, що у разі невиконання цієї вимоги можливі серйозні наслідки: зміна статусу в реєстрі PESEL, втрата статусу UKR, а також законних підстав для перебування і працевлаштування в Польщі.

Окремо українцям радять перевірити актуальність своїх персональних даних, зокрема у разі зміни паспорта чи прізвища. Це особливо важливо під час подання заяв на карту побиту CUKR, у тому числі для дітей.

Українців закликають не зволікати з оновленням даних, адже від цього залежить правовий статус та доступ до базових послуг у Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.