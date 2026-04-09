  В Україні

Українцям у Польщі потрібно підтвердити особу в реєстрі PESEL, щоб не втратити право на перебування і роботу

10:55, 9 квітня 2026
У разі невиконання цієї вимоги можливі серйозні наслідки: зміна статусу в реєстрі PESEL, втрата статусу UKR, а також законних підстав для перебування і працевлаштування в Польщі.
Громадяни України, які перебувають у Польщі та отримали номер PESEL зі статусом UKR без пред’явлення паспорта, мають підтвердити свою особу до 31 серпня 2026 року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, така вимога передбачена польським законодавством. Для підтвердження особи необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування — управління гміни або міста — та надати чинний паспорт. Після цього дані в реєстрі будуть оновлені.

Омбудсман наголосив, що у разі невиконання цієї вимоги можливі серйозні наслідки: зміна статусу в реєстрі PESEL, втрата статусу UKR, а також законних підстав для перебування і працевлаштування в Польщі.

Окремо українцям радять перевірити актуальність своїх персональних даних, зокрема у разі зміни паспорта чи прізвища. Це особливо важливо під час подання заяв на карту побиту CUKR, у тому числі для дітей.

Українців закликають не зволікати з оновленням даних, адже від цього залежить правовий статус та доступ до базових послуг у Польщі.

