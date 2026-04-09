Украинцам в Польше нужно подтвердить личность в реестре PESEL, чтобы не потерять право на пребывание и работу

Граждане Украины, находящиеся в Польше и получившие номер PESEL со статусом UKR без предъявления паспорта, должны подтвердить свою личность до 31 августа 2026 года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В частности, такое требование предусмотрено польским законодательством. Для подтверждения личности необходимо обратиться в органы местного самоуправления — управление гмины или города — и предоставить действующий паспорт. После этого данные в реестре будут обновлены.

Омбудсман подчеркнул, что в случае невыполнения этого требования возможны серьезные последствия: изменение статуса в реестре PESEL, утрата статуса UKR, а также законных оснований для пребывания и трудоустройства в Польше.

Отдельно украинцам советуют проверить актуальность своих персональных данных, в частности в случае смены паспорта или фамилии. Это особенно важно при подаче заявлений на карту пребывания CUKR, в том числе для детей.

Украинцев призывают не затягивать с обновлением данных, поскольку от этого зависит правовой статус и доступ к базовым услугам в Польше.

