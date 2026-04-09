Рада підтримала створення ТСК для розслідування загроз економічній безпеці України

11:44, 9 квітня 2026
Верховна Рада підтримала створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування дій, що можуть загрожувати економічній безпеці України.
Верховна Рада підтримала створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування дій, що можуть становити загрозу економічній безпеці України №15079. За відповідне рішення проголосували 211 народних депутатів.

Комісію створено з метою перевірки можливих протиправних дій посадових осіб державних органів, а також підприємств державного сектору економіки.

Основними завданнями Тимчасової слідчої комісії визначено розслідування можливих протиправних дій посадових осіб низки державних органів, зокрема Служби безпеки України, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, митної та податкової служб, а також інших відомств і підприємств державного сектору, які могли завдати шкоди економічній безпеці України.

Крім того, комісія збиратиме та аналізуватиме інформацію про міжнародну фінансову та технічну допомогу, кредити й позики, отримані Україною від початку повномасштабного вторгнення, а також оцінюватиме виконання взятих державою зобов’язань.

Передбачено, що до складу Тимчасової слідчої комісії увійдуть 15 народних депутатів України.

