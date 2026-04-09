  1. В Украине

Рада поддержала создание ВСК для расследования угроз экономической безопасности Украины

11:44, 9 апреля 2026
Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию действий, которые могут угрожать экономической безопасности Украины.
Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию действий, которые могут представлять угрозу экономической безопасности Украины №15079. За соответствующее решение проголосовали 211 народных депутатов.

Комиссия создана с целью проверки возможных противоправных действий должностных лиц государственных органов, а также предприятий государственного сектора экономики.

Основными задачами Временной следственной комиссии определено расследование возможных противоправных действий должностных лиц ряда государственных органов, в частности Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, таможенной и налоговой служб, а также других ведомств и предприятий государственного сектора, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины.

Кроме того, комиссия будет собирать и анализировать информацию о международной финансовой и технической помощи, кредитах и ​​ссудах, полученных Украиной с начала полномасштабного вторжения, а также будет оценивать выполнение взятых государством обязательств.

Предусмотрено, что в состав Временной следственной комиссии войдут 15 народных депутатов Украины.

Верховная Рада Украины

