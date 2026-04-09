  1. В Україні

У Києві шахраї продали квартиру академіка Шалімова: житло арештовано

20:48, 9 квітня 2026
Підозрюваний оформив право власності за підробленими документами та перепродав житло кілька разів.
У Києві викрили шахрайську схему з незаконним заволодінням квартирою, у якій раніше проживав академік Олександр Шалімов. Нерухомість на Оболоні вже арештовано, а чоловіку, який оформив її на себе та продав, повідомлено про підозру. Про це повідомляє міська прокуратура.

Як відомо, квартиру свого часу місто надало видатному лікарю. Після його смерті там мешкала дружина, а згодом — її родичка. Водночас право власності на житло офіційно не оформили.

Слідство встановило, що цим скористалися зловмисники: вони підробили документи, нібито підозрюваний інвестував у квартиру ще на етапі будівництва у 2005 році. На підставі цих документів і відсутності зареєстрованого власника влітку 2024 року чоловік через приватного нотаріуса оформив право власності на себе.

Вже наступного дня квартиру продали, а згодом її перепродали юридичній особі.

За оцінкою експертів, вартість житла перевищує 4,8 млн грн. Воно мало перейти у комунальну власність. Наразі на квартиру накладено арешт.

Підозрюваному інкримінують підроблення документів, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію майна (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

шахрай Київ нерухомість

