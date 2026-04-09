  В Украине

В Киеве мошенники продали квартиру академика Шалимова: жилье арестовано

20:48, 9 апреля 2026
Подозреваемый оформил право собственности по поддельным документам и перепродал жилье несколько раз.
В Киеве разоблачили мошенническую схему с незаконным завладением квартирой, в которой ранее проживал академик Александр Шалимов. Недвижимость на Оболони уже арестована, а мужчине, который оформил ее на себя и продал, сообщено о подозрении. Об этом сообщает городская прокуратура.

Как известно, квартиру в свое время город предоставил выдающемуся врачу. После его смерти там проживала жена, а впоследствии — ее родственница. В то же время право собственности на жилье официально не оформили.

Следствие установило, что этим воспользовались злоумышленники: они подделали документы, якобы подозреваемый инвестировал в квартиру еще на этапе ее строительства в 2005 году. На основании этих документов и отсутствия зарегистрированного собственника летом 2024 года мужчина через частного нотариуса оформил право собственности на себя.

Уже на следующий день квартиру продали, а впоследствии ее перепродали юридическому лицу.

По оценке экспертов, стоимость жилья превышает 4,8 млн грн. Оно должно было перейти в коммунальную собственность. В настоящее время на квартиру наложен арест.

Подозреваемому инкриминируют подделку документов, мошенничество в особо крупных размерах и легализацию имущества (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

мошенник Киев недвижимость

