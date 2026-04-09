Податки при нотаріальних угодах: який порядок сплати

При оформленні договорів купівлі-продажу, дарування чи спадщини важливо правильно визначити, хто зобов'язаний сплатити податки та за якими реквізитами їх перераховувати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час оформлення купівлі-продажу, дарування або спадщини люди часто не розуміють, хто саме має платити податки і на які реквізити їх перераховувати.

Податкова пояснює, що зазвичай податок виникає у фізичної особи, яка отримує дохід (наприклад, від продажу чи спадщини). Саме вона повинна його сплатити самостійно або через представника чи податкового агента, якщо це передбачено законом.

Відповідно до п. 38.2 ПКУ сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, – податковим агентом, або представником платника податку. Пунктом 19.1 ПКУ визначено, що платник податків веде справи пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Представниками платника податків визначаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності.

Залежно від підстав оподаткування використовуються різні коди класифікації доходів бюджету.

Якщо дохід підлягає декларуванню, застосовується ККДБ 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, і 11011001 Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.

Якщо обов’язок декларування відсутній – податок сплачується на ККДБ 11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню, а військовий збір – на ККДБ 11011000.

Кошти з ПДФО зараховуються до бюджетів територіальних громад, тоді як військовий збір спрямовується до державного бюджету.

Фізичні особи – підприємці сплачують дані податки за основним місцем обліку.

Юридичні особи, які виступають податковими агентами, та нараховують (виплачують) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язані утримувати податок із суми такого доходу та сплачувати (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на коди класифікації доходів бюджету, а саме: ККДБ 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку, інших ніж заробітна плата, та Військовий збір ККДБ 11011000.

Кошти з ПДФО зараховуються до бюджетів територіальних громад, військовий збір спрямовується до державного бюджету.

Юридичні особи – сплачують дані податки за основним місцем обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.