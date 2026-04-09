  В Украине

Налоги при нотариальных соглашениях: какой порядок уплаты

19:36, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При оформлении договоров купли-продажи, дарения или наследства важно правильно определить, кто обязан уплатить налоги и по каким реквизитам их перечислять.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Налоговая разъясняет, что, как правило, налог возникает у физического лица, которое получает доход (например, от продажи или наследства). Именно оно должно уплатить его самостоятельно либо через представителя или налогового агента, если это предусмотрено законом.

Согласно п. 38.2 Налогового кодекса Украины уплата налога и сбора осуществляется налогоплательщиком непосредственно, а в случаях, предусмотренных налоговым законодательством, — налоговым агентом или представителем налогоплательщика. Пунктом 19.1 НКУ определено, что налогоплательщик ведет дела, связанные с уплатой налогов, лично или через своего представителя. Представителями налогоплательщика являются лица, которые могут представлять его законные интересы и вести дела, связанные с уплатой налогов, на основании закона или доверенности.

В зависимости от оснований налогообложения используются разные коды классификации доходов бюджета.

Если доход подлежит декларированию, применяется ККДБ 11010500 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования, и 11011001 — военный сбор, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования.

Если обязанность декларирования отсутствует, налог уплачивается по ККДБ 11010501 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами, не подлежащими обязательному декларированию, а военный сбор — по ККДБ 11011000.

Средства по НДФЛ зачисляются в бюджеты территориальных общин, тогда как военный сбор направляется в государственный бюджет.

Физические лица — предприниматели уплачивают данные налоги по основному месту учета.

Юридические лица, выступающие налоговыми агентами и начисляющие (выплачивающие) облагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязаны удерживать налог с суммы такого дохода и перечислять налог на доходы физических лиц и военный сбор по соответствующим кодам классификации доходов бюджета, а именно: ККДБ 11010400 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый налоговыми агентами с доходов налогоплательщика, отличных от заработной платы, и военный сбор — ККДБ 11011000.

Юридические лица уплачивают указанные налоги по основному месту учета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая нотариат налоги Налоговый кодекс Украины

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]