Хто отримає доплати за проживання у зоні відселення — роз’яснення

Які умови потрібно виконати, кому виплати не призначать і коли їх можуть припинити.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України пояснив порядок нарахування доплат непрацюючим пенсіонерам, які проживають у зоні гарантованого добровільного відселення. Відповідні норми передбачені законом про державний бюджет на 2026 рік та урядовою постановою.

Йдеться про осіб, які постійно проживають у зазначеній зоні та мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильська катастрофа. Важливою умовою є проживання або робота на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року.

У разі відсутності даних у державних реєстрах факт проживання встановлюватимуть органи Пенсійного фонду. Для цього необхідно, щоб особа мала відповідний статус і водночас не було інформації про її проживання за межами зони після 1993 року.

У фонді уточнюють: зміна місця проживання в межах населених пунктів цієї зони не впливає на право отримання доплати.

Водночас виплати не призначатимуться тим, хто після аварії виїхав із зони, а згодом повернувся, або переселився туди вже після 1986 року.

Окремо зазначається, що доплата припиняється у разі виїзду з території зони гарантованого добровільного відселення або працевлаштування пенсіонера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.