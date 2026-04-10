  В Украине

Кто получит доплаты за проживание в зоне отселения — разъяснение

08:30, 10 апреля 2026
Какие условия нужно выполнить, кому выплаты не назначат и когда их могут прекратить.
Кто получит доплаты за проживание в зоне отселения — разъяснение
Пенсионный фонд Украины разъяснил порядок начисления доплат неработающим пенсионерам, которые проживают в зоне гарантированного добровольного отселения. Соответствующие нормы предусмотрены законом о государственном бюджете на 2026 год и правительственным постановлением.

Речь идет о лицах, которые постоянно проживают в указанной зоне и имеют статус пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской катастрофе. Важным условием является проживание или работа на этих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года.

В случае отсутствия данных в государственных реестрах факт проживания будут устанавливать органы Пенсионного фонда. Для этого необходимо, чтобы лицо имело соответствующий статус и одновременно отсутствовала информация о его проживании за пределами зоны после 1993 года.

В фонде уточняют: изменение места проживания в пределах населенных пунктов этой зоны не влияет на право получения доплаты.

В то же время выплаты не будут назначаться тем, кто после аварии выехал из зоны, а впоследствии вернулся, или переселился туда уже после 1986 года.

Отдельно отмечается, что доплата прекращается в случае выезда с территории зоны гарантированного добровольного отселения или трудоустройства пенсионера.

