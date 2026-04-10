17 тисяч грн за іспит на посвідчення водія: у Черкасах викрили ділків

12:05, 10 квітня 2026
У Черкасах двом чоловікам повідомлено про підозру за вплив на посадовців за гроші
Фото: gp.gov.ua
У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру двом місцевим жителям у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підозрювані запропонували жителю Черкас за 17 тис. грн вплинути на службових осіб регіонального сервісного центру МВС, щоб він швидко та безперешкодно склав практичний іспит для подальшого отримання посвідчення водія.

Правоохоронці задокументували отримання підозрюваними обумовленої суми коштів.

За клопотанням прокурора обом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді застави.

прокуратура Черкаси

