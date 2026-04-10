17 тысяч грн за экзамен на водительское удостоверение: в Черкассах разоблачили дельцов

В Черкассах двум мужчинам сообщено о подозрении за влияние на должностных лиц за деньги.

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении двум местным жителям в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемые предложили жителю Черкасс за 17 тыс. грн повлиять на служебных лиц регионального сервисного центра МВД, чтобы он быстро и беспрепятственно сдал практический экзамен для последующего получения водительского удостоверения.

Правоохранители задокументировали получение подозреваемыми оговоренной суммы денежных средств.

По ходатайству прокурора обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде залога.

