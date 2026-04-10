  1. В Україні
  2. / Суспільство

Встановлення інвалідності військовим – як працює система ЕКОПФО

18:24, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процедура передбачає до 30 днів розгляду та різні формати медичного огляду.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Міноборони нагадали, що огляд для визначення інвалідності у військовослужбовців проводить ЕКОПФО — експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка з 1 січня 2025 року замінила медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Процедура передбачає кілька послідовних етапів:

Спершу військовослужбовець має підготувати необхідні документи. Йдеться про паспорт, військово-облікові документи, свідоцтво про хворобу або висновок військово-лікарської комісії, які підтверджують зв’язок травми з проходженням військової служби або захистом Батьківщини.

Далі потрібно отримати електронне направлення на ЕКОПФО. Якщо особа перебуває на стаціонарному лікуванні — звертається до профільного лікаря, у військовій частині — до медичного працівника частини, а звільнені зі служби — до сімейного лікаря.

Після цього ЕКОПФО протягом п’яти днів перевіряє подані документи. За результатом справу ставлять у чергу, про що надходить повідомлення на електронну пошту або лист за адресою, зазначеною в направленні.

У визначений день експертна команда проводить огляд. Він може бути очним, заочним, дистанційним або виїзним — у разі, якщо військовослужбовець не має можливості самостійно прибути до закладу.

Також військовослужбовець має право здійснювати фото-, відео- або аудіофіксацію процедури. Отримані матеріали можуть бути використані у разі оскарження висновку експертної команди.

Загальний строк розгляду справи не перевищує 30 календарних днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]