Встановлення інвалідності військовим – як працює система ЕКОПФО

В Міноборони нагадали, що огляд для визначення інвалідності у військовослужбовців проводить ЕКОПФО — експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка з 1 січня 2025 року замінила медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

Процедура передбачає кілька послідовних етапів:

Спершу військовослужбовець має підготувати необхідні документи. Йдеться про паспорт, військово-облікові документи, свідоцтво про хворобу або висновок військово-лікарської комісії, які підтверджують зв’язок травми з проходженням військової служби або захистом Батьківщини.

Далі потрібно отримати електронне направлення на ЕКОПФО. Якщо особа перебуває на стаціонарному лікуванні — звертається до профільного лікаря, у військовій частині — до медичного працівника частини, а звільнені зі служби — до сімейного лікаря.

Після цього ЕКОПФО протягом п’яти днів перевіряє подані документи. За результатом справу ставлять у чергу, про що надходить повідомлення на електронну пошту або лист за адресою, зазначеною в направленні.

У визначений день експертна команда проводить огляд. Він може бути очним, заочним, дистанційним або виїзним — у разі, якщо військовослужбовець не має можливості самостійно прибути до закладу.

Також військовослужбовець має право здійснювати фото-, відео- або аудіофіксацію процедури. Отримані матеріали можуть бути використані у разі оскарження висновку експертної команди.

Загальний строк розгляду справи не перевищує 30 календарних днів.

