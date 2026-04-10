  1. В Украине
  2. / Общество

Установление инвалидности военнослужащим — как работает система ЭКОПФО

18:24, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процедура предусматривает срок рассмотрения до 30 дней и различные форматы медицинского осмотра.
Установление инвалидности военнослужащим — как работает система ЭКОПФО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минобороны напомнили, что осмотр для определения инвалидности у военнослужащих проводит ЭКОПФО — экспертная команда по оценке повседневного функционирования человека, которая с 1 января 2025 года заменила медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Процедура предусматривает несколько последовательных этапов:

Сначала военнослужащий должен подготовить необходимые документы. Речь идет о паспорте, военно-учетных документах, справке о болезни или заключении военно-врачебной комиссии, которые подтверждают связь травмы с прохождением военной службы или защитой Родины.

Далее необходимо получить электронное направление в ЭКОПФО. Если лицо находится на стационарном лечении — обращается к профильному врачу, в воинской части — к медицинскому работнику части, а уволенные со службы — к семейному врачу.

После этого ЭКОПФО в течение пяти дней проверяет поданные документы. По результатам дело ставят в очередь, о чем приходит уведомление на электронную почту или письмо по адресу, указанному в направлении.

В назначенный день экспертная команда проводит осмотр. Он может быть очным, заочным, дистанционным или выездным — в случае, если военнослужащий не имеет возможности самостоятельно прибыть в учреждение.

Кроме того, военнослужащий имеет право осуществлять фото-, видео- или аудиозапись процедуры. Полученные материалы могут быть использованы в случае обжалования заключения экспертной группы.

Общий срок рассмотрения дела не превышает 30 календарных дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]