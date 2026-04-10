Установление инвалидности военнослужащим — как работает система ЭКОПФО

Процедура предусматривает срок рассмотрения до 30 дней и различные форматы медицинского осмотра.

В Минобороны напомнили, что осмотр для определения инвалидности у военнослужащих проводит ЭКОПФО — экспертная команда по оценке повседневного функционирования человека, которая с 1 января 2025 года заменила медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Процедура предусматривает несколько последовательных этапов:

Сначала военнослужащий должен подготовить необходимые документы. Речь идет о паспорте, военно-учетных документах, справке о болезни или заключении военно-врачебной комиссии, которые подтверждают связь травмы с прохождением военной службы или защитой Родины.

Далее необходимо получить электронное направление в ЭКОПФО. Если лицо находится на стационарном лечении — обращается к профильному врачу, в воинской части — к медицинскому работнику части, а уволенные со службы — к семейному врачу.

После этого ЭКОПФО в течение пяти дней проверяет поданные документы. По результатам дело ставят в очередь, о чем приходит уведомление на электронную почту или письмо по адресу, указанному в направлении.

В назначенный день экспертная команда проводит осмотр. Он может быть очным, заочным, дистанционным или выездным — в случае, если военнослужащий не имеет возможности самостоятельно прибыть в учреждение.

Кроме того, военнослужащий имеет право осуществлять фото-, видео- или аудиозапись процедуры. Полученные материалы могут быть использованы в случае обжалования заключения экспертной группы.

Общий срок рассмотрения дела не превышает 30 календарных дней.

