У Раді заявили про хід підготовки до реформи старшої школи та назвали ключові проблеми

Голова освітнього комітету Сергій Бабак заявив, що реформа старшої профільної школи буде реалізована за будь-яких умов, попри наявні проблеми з підготовкою та інфраструктурою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Реформа старшої профільної школи буде реалізована за будь-яких умов, адже йдеться про майбутнє понад 2,5 мільйона українських дітей. Про це заявив голова парламентського освітнього комітету Сергій Бабак за підсумками засідання, на якому, зокрема, обговорювали стан підготовки реформи та пов’язані з нею проблемні питання.

За його словами, реформа НУШ передбачає передусім орієнтацію старшої школи на потреби учнів.

«Де учень отримує можливість обирати профіль і під час навчання розуміти, як це буде пов’язано з його подальшою професією та життям. Обирати те, що подобається, до чого більше здібностей. І наша задача – таку можливість дітям надати. Тож реформу треба рухати», – переконаний Бабак.

Водночас він зазначив, що успішність реформи залежить від трьох ключових напрямів.

За його словами, якщо зі змістом освіти та підготовкою педагогів ситуація більш-менш зрозуміла, то питання інфраструктури, зокрема мережі закладів освіти та стану доріг для підвезення учнів, залишається найскладнішим.

Учасники засідання також наголосили, що під час створення ліцеїв громади мають керуватися виключно вимогами законодавства.

«Закон України «Про повну загальну середню освіту» визначає вимоги до організації академічних ліцеїв і формування спроможної мережі закладів освіти. Йдеться, зокрема, про два класи на паралелі та можливість забезпечити 3 профілі навчання. Більш ліберальну норму важко уявити. По суті, кожна опорна школа може стати ліцеєм», – пояснив депутат.

Окремим викликом, за словами учасників засідання, залишається забезпечення доступності освіти, що безпосередньо залежить від стану дорожньої інфраструктури.

«Не хочу говорити про залишки коштів на рахунках громад та цьогорічне зростання надходжень до місцевих бюджетів (тільки за І квартал цього року надійшло на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року). Тут потрібна правильна комунікація між усіма рівнями влади, щоб знайти рішення», – зауважив Бабак.

Він додав, що до запуску реформи залишається 16 місяців, і цього часу достатньо для врегулювання технічних питань за умови системної роботи.

«Засідання Комітету показало, що, попри різні позиції, є розуміння ключового – реформу потрібно реалізовувати, і альтернативи цьому немає», – підкреслив Бабак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.