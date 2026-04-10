  В Украине

В Раде заявили о ходе подготовки к реформе старшей школы и назвали ключевые проблемы

16:18, 10 апреля 2026
Глава образовательного комитета Сергей Бабак заявил, что реформа старшей профильной школы будет реализована при любых условиях, несмотря на существующие проблемы с подготовкой и инфраструктурой.
В Раде заявили о ходе подготовки к реформе старшей школы и назвали ключевые проблемы
Реформа старшей профильной школы будет реализована при любых условиях, поскольку речь идет о будущем более 2,5 миллиона украинских детей. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак по итогам заседания, на котором, в частности, обсуждали состояние подготовки реформы и связанные с ней проблемные вопросы.

По его словам, реформа НУШ предусматривает прежде всего ориентацию старшей школы на потребности учащихся.

«Где ученик получает возможность выбирать профиль и в процессе обучения понимать, как это будет связано с его дальнейшей профессией и жизнью. Выбирать то, что нравится, к чему больше способностей. И наша задача — такую возможность детям предоставить. Поэтому реформу нужно двигать», — убежден Бабак.

В то же время он отметил, что успешность реформы зависит от трех ключевых направлений.

По его словам, если со содержанием образования и подготовкой педагогов ситуация более-менее понятна, то вопрос инфраструктуры, в частности сети учебных заведений и состояния дорог для подвоза учащихся, остается самым сложным.

Участники заседания также подчеркнули, что при создании лицеев громады должны руководствоваться исключительно требованиями законодательства.

«Закон Украины «О полном общем среднем образовании» определяет требования к организации академических лицеев и формированию способной сети учебных заведений. Речь идет, в частности, о двух классах на параллели и возможности обеспечить 3 профиля обучения. Более либеральную норму трудно представить. По сути, каждая опорная школа может стать лицеем», — пояснил депутат.

Отдельным вызовом, по словам участников заседания, остается обеспечение доступности образования, что напрямую зависит от состояния дорожной инфраструктуры.

«Не хочу говорить об остатках средств на счетах громад и нынешнем росте поступлений в местные бюджеты (только за I квартал этого года поступило на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Здесь необходима правильная коммуникация между всеми уровнями власти, чтобы найти решение», — отметил Бабак.

Он добавил, что до запуска реформы остается 16 месяцев, и этого времени достаточно для урегулирования технических вопросов при условии системной работы.

«Заседание Комитета показало, что, несмотря на разные позиции, есть понимание главного — реформу нужно реализовывать, и альтернативы этому нет», — подчеркнул Бабак.

