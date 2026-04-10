В громаді на Харківщині встановили камери, щоб стежити, чи не викидають люди сміття в чужі баки чи «по дорозі»

Місцева влада заявила, що камери фіксують жителів, які залишають пакети з відходами у невстановлених місцях, і закликала дотримуватися правил та укладати договори на вивіз ТПВ.

У Височанській громаді Харківської області закликали мешканців відмовитися від практики залишати пакети зі сміттям у невстановлених місцях «по дорозі».

У селищній громаді повідомили, що на території встановлено камери відеоспостереження, які фіксують, хто, коли і де залишає відходи — зокрема біля залізничних переїздів, чужих контейнерів, у кущах або поблизу зупинок громадського транспорту.

Зазначається, що такі випадки не залишаються непоміченими, і питання стосується не лише благоустрою, а й ставлення до інших мешканців.

У громаді звернули увагу, що частина жителів укладає договори на вивіз твердих побутових відходів, сплачує близько 38 гривень на місяць і виставляє сміття за встановленим графіком, тоді як інші вивозять відходи у неналежні місця.

У результаті, за словами представників громади, з’являються переповнені урни на зупинках, сміття у лісосмугах і виникає потреба у проведенні додаткових прибирань.

У повідомленні наголосили, що укладення договору на вивіз твердих побутових відходів є обов’язковим відповідно до законодавства.

