В общине Харьковской области установили камеры, чтобы следить за тем, не выбрасывают ли люди мусор в чужие контейнеры или «по дороге»

21:24, 10 апреля 2026
Местные власти заявили, что камеры фиксируют жителей, оставляющих пакеты с отходами в неустановленных местах, и призвали соблюдать правила и заключать договоры на вывоз ТБО.
В Высочанской общине Харьковской области призвали жителей отказаться от практики оставлять пакеты с мусором в неустановленных местах «по дороге».

В поселковой общине сообщили, что на территории установлены камеры видеонаблюдения, которые фиксируют, кто, когда и где оставляет отходы — в частности, возле железнодорожных переездов, чужих контейнеров, в кустах или возле остановок общественного транспорта.

Отмечается, что такие случаи не остаются незамеченными, и вопрос касается не только благоустройства, но и отношения к другим жителям.

В общине обратили внимание, что часть жителей заключает договоры на вывоз твердых бытовых отходов, платит около 38 гривен в месяц и выставляет мусор по установленному графику, тогда как другие вывозят отходы в неположенные места.

В результате, по словам представителей общины, появляются переполненные урны на остановках, мусор в лесополосах и возникает необходимость в проведении дополнительных уборок.

В сообщении подчеркнули, что заключение договора на вывоз твердых бытовых отходов является обязательным в соответствии с законодательством.

