В общине Харьковской области установили камеры, чтобы следить за тем, не выбрасывают ли люди мусор в чужие контейнеры или «по дороге»
В Высочанской общине Харьковской области призвали жителей отказаться от практики оставлять пакеты с мусором в неустановленных местах «по дороге».
В поселковой общине сообщили, что на территории установлены камеры видеонаблюдения, которые фиксируют, кто, когда и где оставляет отходы — в частности, возле железнодорожных переездов, чужих контейнеров, в кустах или возле остановок общественного транспорта.
Отмечается, что такие случаи не остаются незамеченными, и вопрос касается не только благоустройства, но и отношения к другим жителям.
В общине обратили внимание, что часть жителей заключает договоры на вывоз твердых бытовых отходов, платит около 38 гривен в месяц и выставляет мусор по установленному графику, тогда как другие вывозят отходы в неположенные места.
В результате, по словам представителей общины, появляются переполненные урны на остановках, мусор в лесополосах и возникает необходимость в проведении дополнительных уборок.
В сообщении подчеркнули, что заключение договора на вывоз твердых бытовых отходов является обязательным в соответствии с законодательством.
