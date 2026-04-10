Майже кожен восьмий податок — від «білого бізнесу», – ДПС

Перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, відомий як «Клуб білого бізнесу», станом на березень 2026 року налічує 8 991 суб’єкт господарювання. Про це повідомили в Державній податковій службі.

Кількість учасників зросла на 1 353 підприємства, або майже на 18% порівняно з попереднім оновленням у листопаді 2025 року.

До переліку включено 8 410 юридичних осіб, зокрема 4 720 компаній на загальній системі оподаткування, 451 резидента «Дія Сіті», 1 679 платників єдиного податку ІІІ групи та 1 560 — IV групи.

Також до списку увійшов 581 фізична особа-підприємець, серед яких 69 працюють на загальній системі оподаткування, а 512 — є платниками єдиного податку ІІІ групи.

У ДПС зазначають, що така динаміка свідчить про підвищення рівня податкової культури та відповідальності бізнесу, а також пов’язана зі змінами в законодавстві, які пом’якшили окремі вимоги для включення до переліку.

За підсумками 2025 року компанії та підприємці з цього переліку сплатили 272,2 млрд грн податків до зведеного бюджету, що становить 13,3% від загального обсягу податкових надходжень.

1 квітня 2026 року всім платникам, включеним до переліку, було направлено відповідні повідомлення через Електронний кабінет.

У разі небажання оприлюднювати свої дані на вебпорталі ДПС, платники можуть подати електронне повідомлення про відмову.

На сайті податкової служби у розділі «Територія високого рівня податкової довіри» оприлюднено середньогалузеві показники критеріїв за видами економічної діяльності станом на березень 2026 року.

Також, за даними ДПС, в Електронному кабінеті доступна інформація про відповідність критеріям включення до переліку залежно від системи оподаткування.

