  1. В Україні

Майже кожен восьмий податок — від «білого бізнесу», – ДПС

17:35, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Станом на березень 2026 року до переліку платників із високим рівнем податкової дисципліни увійшли 8 991 суб’єкт, що на 18% більше, ніж під час попереднього оновлення у листопаді 2025 року.
Майже кожен восьмий податок — від «білого бізнесу», – ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, відомий як «Клуб білого бізнесу», станом на березень 2026 року налічує 8 991 суб’єкт господарювання. Про це повідомили в Державній податковій службі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кількість учасників зросла на 1 353 підприємства, або майже на 18% порівняно з попереднім оновленням у листопаді 2025 року.

До переліку включено 8 410 юридичних осіб, зокрема 4 720 компаній на загальній системі оподаткування, 451 резидента «Дія Сіті», 1 679 платників єдиного податку ІІІ групи та 1 560 — IV групи.

Також до списку увійшов 581 фізична особа-підприємець, серед яких 69 працюють на загальній системі оподаткування, а 512 — є платниками єдиного податку ІІІ групи.

У ДПС зазначають, що така динаміка свідчить про підвищення рівня податкової культури та відповідальності бізнесу, а також пов’язана зі змінами в законодавстві, які пом’якшили окремі вимоги для включення до переліку.

За підсумками 2025 року компанії та підприємці з цього переліку сплатили 272,2 млрд грн податків до зведеного бюджету, що становить 13,3% від загального обсягу податкових надходжень.

1 квітня 2026 року всім платникам, включеним до переліку, було направлено відповідні повідомлення через Електронний кабінет.

У разі небажання оприлюднювати свої дані на вебпорталі ДПС, платники можуть подати електронне повідомлення про відмову.

На сайті податкової служби у розділі «Територія високого рівня податкової довіри» оприлюднено середньогалузеві показники критеріїв за видами економічної діяльності станом на березень 2026 року.

Також, за даними ДПС, в Електронному кабінеті доступна інформація про відповідність критеріям включення до переліку залежно від системи оподаткування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]