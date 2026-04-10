  В Украине

Почти каждый восьмой налог — от «белого бизнеса», — ГНС

17:35, 10 апреля 2026
По состоянию на март 2026 года в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем налоговой дисциплины вошли 8 991 субъект, что на 18% больше, чем во время предыдущего обновления в ноябре 2025 года.
Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, известный как «Клуб белого бизнеса», по состоянию на март 2026 года насчитывает 8 991 субъект хозяйствования. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Количество участников выросло на 1 353 предприятия, или почти на 18% по сравнению с предыдущим обновлением в ноябре 2025 года.

В перечень включено 8 410 юридических лиц, в частности 4 720 компаний на общей системе налогообложения, 451 резидент «Дия Сити», 1 679 плательщиков единого налога III группы и 1 560 — IV группы.

Также в список вошло 581 физическое лицо-предприниматель, среди которых 69 работают на общей системе налогообложения, а 512 — являются плательщиками единого налога III группы.

В ГНС отмечают, что такая динамика свидетельствует о повышении уровня налоговой культуры и ответственности бизнеса, а также связана с изменениями в законодательстве, которые смягчили отдельные требования для включения в перечень.

По итогам 2025 года компании и предприниматели из этого перечня уплатили 272,2 млрд грн налогов в сводный бюджет, что составляет 13,3% от общего объема налоговых поступлений.

1 апреля 2026 года всем плательщикам, включенным в перечень, были направлены соответствующие уведомления через «Электронный кабинет».

В случае нежелания публиковать свои данные на веб-портале ГНС, плательщики могут подать электронное уведомление об отказе.

На сайте налоговой службы в разделе «Территория высокого уровня налогового доверия» опубликованы среднеотраслевые показатели критериев по видам экономической деятельности по состоянию на март 2026 года.

Также, по данным ГНС, в Электронном кабинете доступна информация о соответствии критериям включения в перечень в зависимости от системы налогообложения.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

