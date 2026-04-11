Мінсоцполітики пропонує відокремити фінансування спеціальних пенсій від солідарної системи

17:15, 11 квітня 2026
У межах підготовки пенсійної реформи в Україні планують змінити підхід до виплат окремим категоріям пенсіонерів і винести їх у професійну систему фінансування.
Міністерство соціальної політики пропонує змінити модель фінансування спеціальних пенсій у межах підготовки комплексної пенсійної реформи. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, якого цитує пресслужба відомства.

За його словами, спеціальні пенсії мають бути відокремлені від загальної солідарної пенсійної системи та фінансуватися через окремі професійні механізми і контракти, а не за рахунок внесків інших пенсіонерів або загального бюджету.

Улютін зазначив, що ранній вихід на пенсію та інші додаткові виплати для окремих професій повинні забезпечуватися саме професійною складовою системи.

«Ранній вихід на пенсію та інші відмінні від загальних умов додаткові виплати мають забезпечуватися саме професійною складовою системи, а не фінансуватися з солідарної системи. Йдеться про чітке відокремлення цієї складової від загальної пенсійної системи», – зазначив Улютін.

У міністерстві також повідомили, що наразі завершується підготовка розрахунків нової пенсійної системи на 15-річний період. Це, за задумом, має забезпечити стабільність виплат як у найближчі роки, так і в довгостроковій перспективі.

