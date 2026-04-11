  1. В Украине
  2. / Общество

Минсоцполитики предлагает отделить финансирование специальных пенсий от системы солидарного пенсионного обеспечения

17:15, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В рамках подготовки пенсионной реформы в Украине планируется изменить подход к выплатам отдельным категориям пенсионеров и вывести их в систему профессионального пенсионного обеспечения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство социальной политики предлагает изменить модель финансирования специальных пенсий в рамках подготовки комплексной пенсионной реформы. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, специальные пенсии должны быть отделены от общей солидарной пенсионной системы и финансироваться через отдельные профессиональные механизмы и контракты, а не за счет взносов других пенсионеров или общего бюджета.

Улютин отметил, что ранний выход на пенсию и другие дополнительные выплаты для отдельных профессий должны обеспечиваться именно профессиональной составляющей системы.

«Ранний выход на пенсию и другие, отличные от общих условий, дополнительные выплаты должны обеспечиваться именно профессиональной составляющей системы, а не финансироваться из солидарной системы. Речь идет о четком отделении этой составляющей от общей пенсионной системы», — отметил Улютин.

В министерстве также сообщили, что в настоящее время завершается подготовка расчетов новой пенсионной системы на 15-летний период. Это, по замыслу, должно обеспечить стабильность выплат как в ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Минсоцполитики финансы пенсия

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]