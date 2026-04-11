Минсоцполитики предлагает отделить финансирование специальных пенсий от системы солидарного пенсионного обеспечения

В рамках подготовки пенсионной реформы в Украине планируется изменить подход к выплатам отдельным категориям пенсионеров и вывести их в систему профессионального пенсионного обеспечения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство социальной политики предлагает изменить модель финансирования специальных пенсий в рамках подготовки комплексной пенсионной реформы. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, специальные пенсии должны быть отделены от общей солидарной пенсионной системы и финансироваться через отдельные профессиональные механизмы и контракты, а не за счет взносов других пенсионеров или общего бюджета.

Улютин отметил, что ранний выход на пенсию и другие дополнительные выплаты для отдельных профессий должны обеспечиваться именно профессиональной составляющей системы.

«Ранний выход на пенсию и другие, отличные от общих условий, дополнительные выплаты должны обеспечиваться именно профессиональной составляющей системы, а не финансироваться из солидарной системы. Речь идет о четком отделении этой составляющей от общей пенсионной системы», — отметил Улютин.

В министерстве также сообщили, что в настоящее время завершается подготовка расчетов новой пенсионной системы на 15-летний период. Это, по замыслу, должно обеспечить стабильность выплат как в ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.