Субсидія чи пільга: яку допомогу краще оформити багатодітній сім’ї
Багатодітні сім’ї в Україні можуть скористатися державною підтримкою для оплати житлово-комунальних послуг — у формі пільги або житлової субсидії. Який із цих інструментів є вигіднішим, залежить від конкретних обставин родини.
Як пояснюють у Пенсійному фонді, право на пільги передбачене статтею 13 Закону «Про охорону дитинства». Водночас сім’ї можуть обрати альтернативу — житлову субсидію.
Від чого залежить вибір
Фахівці наголошують: універсального рішення немає. Доцільність оформлення пільги чи субсидії визначається індивідуально з урахуванням:
- рівня доходів сім’ї;
- кількості осіб у домогосподарстві;
- площі житла;
- обсягів споживання комунальних послуг.
Ці два види допомоги відрізняються як умовами призначення, так і механізмом розрахунку.
Пільга чи субсидія: ключові відмінності
Пільга надається у вигляді знижки на оплату житлово-комунальних послуг і, як правило, залежить від статусу сім’ї. Водночас житлова субсидія розраховується індивідуально — з урахуванням доходів домогосподарства і фактичних витрат на комунальні послуги.
Зокрема:
- при призначенні субсидії враховують доходи всіх членів домогосподарства;
- розмір субсидії залежить від фінансової спроможності родини;
- пільга може надаватися незалежно від рівня доходів (за наявності відповідного статусу), але має фіксовані умови.
Як обрати оптимальний варіант
У Пенсійному фонді радять оцінювати обидва варіанти перед поданням заяви. Якщо дохід сім’ї невисокий і витрати на комунальні послуги значні, більш вигідною може бути субсидія. Водночас за стабільного доходу і наявності права на пільгу доцільно скористатися саме нею.
