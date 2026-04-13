Субсидія чи пільга: яку допомогу краще оформити багатодітній сім’ї

Від чого залежить вибір, як відрізняються умови та коли субсидія вигідніша за пільгу.

Багатодітні сім’ї в Україні можуть скористатися державною підтримкою для оплати житлово-комунальних послуг — у формі пільги або житлової субсидії. Який із цих інструментів є вигіднішим, залежить від конкретних обставин родини.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, право на пільги передбачене статтею 13 Закону «Про охорону дитинства». Водночас сім’ї можуть обрати альтернативу — житлову субсидію.

Від чого залежить вибір

Фахівці наголошують: універсального рішення немає. Доцільність оформлення пільги чи субсидії визначається індивідуально з урахуванням:

рівня доходів сім’ї;

кількості осіб у домогосподарстві;

площі житла;

обсягів споживання комунальних послуг.

Ці два види допомоги відрізняються як умовами призначення, так і механізмом розрахунку.

Пільга чи субсидія: ключові відмінності

Пільга надається у вигляді знижки на оплату житлово-комунальних послуг і, як правило, залежить від статусу сім’ї. Водночас житлова субсидія розраховується індивідуально — з урахуванням доходів домогосподарства і фактичних витрат на комунальні послуги.

Зокрема:

при призначенні субсидії враховують доходи всіх членів домогосподарства;

розмір субсидії залежить від фінансової спроможності родини;

пільга може надаватися незалежно від рівня доходів (за наявності відповідного статусу), але має фіксовані умови.

Як обрати оптимальний варіант

У Пенсійному фонді радять оцінювати обидва варіанти перед поданням заяви. Якщо дохід сім’ї невисокий і витрати на комунальні послуги значні, більш вигідною може бути субсидія. Водночас за стабільного доходу і наявності права на пільгу доцільно скористатися саме нею.

