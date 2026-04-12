  1. В Україні

Які послуги з нерухомістю можна отримати за 1 день — перелік

17:29, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Від виправлення помилок у реєстрі до отримання довідок: що можна оформити швидко і безкоштовно.
Які послуги з нерухомістю можна отримати за 1 день — перелік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні частину послуг у сфері державної реєстрації нерухомого майна можна отримати впродовж одного робочого дня. Йдеться про найбільш затребувані процедури, які стосуються захисту прав власності, виправлення даних у реєстрах та отримання інформації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перелік таких послуг формується залежно від потреб громадян, бізнесу та змін у законодавстві, особливо в умовах воєнного стану.

Які послуги можна отримати швидко

Серед ключових напрямів — захист майна через реєстрацію обтяжень, підвищення якості даних у державних реєстрах та пришвидшення адміністративних процедур.

Зокрема, державні реєстратори можуть упродовж одного дня виправити технічні помилки в реєстрі. Такі заяви розглядають безоплатно, а виправлення вносять у день звернення. Якщо нерухомість розташована на тимчасово окупованій території, звернутися можна до будь-якого реєстратора на підконтрольній території.

Також протягом одного робочого дня проводиться державна реєстрація обтяжень — тобто офіційне внесення інформації про обмеження або заборони щодо користування майном. Такі дії можуть здійснювати як реєстратори, так і нотаріуси, незалежно від місця розташування об’єкта. Наприклад, це стосується податкової застави або виконання судових рішень. У таких випадках система взаємодіє з Єдиним реєстром судових рішень.

Ще одна послуга, яку можна отримати в день звернення, — інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Її надають як за конкретним об’єктом (за адресою, кадастровим номером чи іншими ідентифікаторами), так і за власником — за його персональними даними.

Що це означає для громадян

Фахівці наголошують, що такі послуги дозволяють швидко вирішити питання, пов’язані з нерухомістю, уникнути помилок у документах і своєчасно захистити свої майнові права.

У Департаменті державної реєстрації наголошують: особливо актуальними ці можливості є в умовах воєнного стану, коли доступ до реєстрів у окремих регіонах може бути обмежений, а оперативність рішень має критичне значення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

нерухомість

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]