Какие услуги с недвижимостью можно получить за 1 день — перечень

От исправления ошибок в реестре до получения справок: что можно оформить быстро и бесплатно.

В Украине часть услуг в сфере государственной регистрации недвижимого имущества можно получить в течение одного рабочего дня. Речь идет о наиболее востребованных процедурах, которые касаются защиты прав собственности, исправления данных в реестрах и получения информации.

Перечень таких услуг формируется в зависимости от потребностей граждан, бизнеса и изменений в законодательстве, особенно в условиях военного положения.

Какие услуги можно получить быстро

Среди ключевых направлений — защита имущества через регистрацию обременений, повышение качества данных в государственных реестрах и ускорение административных процедур.

В частности, государственные регистраторы могут в течение одного дня исправить технические ошибки в реестре. Такие заявления рассматриваются бесплатно, а исправления вносятся в день обращения. Если недвижимость находится на временно оккупированной территории, обратиться можно к любому регистратору на подконтрольной территории.

Также в течение одного рабочего дня проводится государственная регистрация обременений — то есть официальное внесение информации об ограничениях или запретах на пользование имуществом. Такие действия могут осуществлять как регистраторы, так и нотариусы, независимо от местонахождения объекта. Например, это касается налогового залога или исполнения судебных решений. В таких случаях система взаимодействует с Единым реестром судебных решений.

Еще одна услуга, которую можно получить в день обращения, — информационная справка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Ее предоставляют как по конкретному объекту (по адресу, кадастровому номеру или другим идентификаторам), так и по владельцу — по его персональным данным.

Что это означает для граждан

Специалисты подчеркивают, что такие услуги позволяют быстро решать вопросы, связанные с недвижимостью, избегать ошибок в документах и своевременно защищать свои имущественные права.

В Департаменте государственной регистрации отмечают: особенно актуальны эти возможности в условиях военного положения, когда доступ к реестрам в отдельных регионах может быть ограничен, а оперативность решений имеет критическое значение.

