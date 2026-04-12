  1. В Украине

Какие услуги с недвижимостью можно получить за 1 день — перечень

17:29, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
От исправления ошибок в реестре до получения справок: что можно оформить быстро и бесплатно.
Какие услуги с недвижимостью можно получить за 1 день — перечень
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине часть услуг в сфере государственной регистрации недвижимого имущества можно получить в течение одного рабочего дня. Речь идет о наиболее востребованных процедурах, которые касаются защиты прав собственности, исправления данных в реестрах и получения информации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Перечень таких услуг формируется в зависимости от потребностей граждан, бизнеса и изменений в законодательстве, особенно в условиях военного положения.

Какие услуги можно получить быстро

Среди ключевых направлений — защита имущества через регистрацию обременений, повышение качества данных в государственных реестрах и ускорение административных процедур.

В частности, государственные регистраторы могут в течение одного дня исправить технические ошибки в реестре. Такие заявления рассматриваются бесплатно, а исправления вносятся в день обращения. Если недвижимость находится на временно оккупированной территории, обратиться можно к любому регистратору на подконтрольной территории.

Также в течение одного рабочего дня проводится государственная регистрация обременений — то есть официальное внесение информации об ограничениях или запретах на пользование имуществом. Такие действия могут осуществлять как регистраторы, так и нотариусы, независимо от местонахождения объекта. Например, это касается налогового залога или исполнения судебных решений. В таких случаях система взаимодействует с Единым реестром судебных решений.

Еще одна услуга, которую можно получить в день обращения, — информационная справка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Ее предоставляют как по конкретному объекту (по адресу, кадастровому номеру или другим идентификаторам), так и по владельцу — по его персональным данным.

Что это означает для граждан

Специалисты подчеркивают, что такие услуги позволяют быстро решать вопросы, связанные с недвижимостью, избегать ошибок в документах и своевременно защищать свои имущественные права.

В Департаменте государственной регистрации отмечают: особенно актуальны эти возможности в условиях военного положения, когда доступ к реестрам в отдельных регионах может быть ограничен, а оперативность решений имеет критическое значение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

недвижимость

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]