YouTube тестує 90-секундну рекламу без можливості пропуску для перегляду на телевізорах

Платформа почала випробовувати новий формат рекламних вставок, які тривають понад 90 секунд і не підлягають пропуску.

YouTube розпочав тестування нового формату реклами для користувачів, які переглядають відео на телевізорах. Йдеться про ролики тривалістю 90 секунд, які не можна пропустити одразу, пише ресурс «9to5google».

За їхніми словами, така реклама з’являлася як у відео тривалістю близько 40 хвилин, так і у коротших роликах до 20 хвилин, що свідчить про відсутність залежності від хронометражу контенту.

Водночас фактичний рекламний блок триває понад 90 секунд, оскільки лише після цього часу користувач отримує можливість пропустити оголошення.

Зазначається, що нововведення наразі стосується лише перегляду на телевізорах і не поширюється на користувачів комп’ютерів чи смартфонів.

Такий формат відображає прагнення компанії Google залучити більше традиційних телевізійних рекламодавців, які працюють із кабельним телебаченням або стримінговими сервісами з рекламою.

