  В Украине

YouTube тестирует 90-секундную рекламу без возможности пропуска для просмотра на телевизорах

22:59, 12 апреля 2026
Платформа начала тестировать новый формат рекламных вставок, которые длятся более 90 секунд и не подлежат пропуску.
YouTube начал тестирование нового формата рекламы для пользователей, которые просматривают видео на телевизорах. Речь идет о роликах продолжительностью 90 секунд, которые нельзя пропустить сразу, пишет ресурс «9to5google».

По их словам, такая реклама появлялась как в видео продолжительностью около 40 минут, так и в более коротких роликах до 20 минут, что свидетельствует об отсутствии зависимости от хронометража контента.

В то же время фактический рекламный блок длится более 90 секунд, поскольку только по истечении этого времени пользователь получает возможность пропустить объявление.

Отмечается, что нововведение пока касается только просмотра на телевизорах и не распространяется на пользователей компьютеров или смартфонов.

Такой формат отражает стремление компании Google привлечь больше традиционных телевизионных рекламодателей, работающих с кабельным телевидением или стриминговыми сервисами с рекламой.

