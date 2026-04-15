Є нові пакети допомоги та підтверджені зобов’язання — Зеленський підбив підсумки «Рамштайну»

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» партнери оголосили нові пакети військової допомоги та підтвердили раніше взяті зобов’язання щодо підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», за підсумками якої партнери підтвердили подальшу підтримку України та нові внески в оборонні програми.

За словами глави держави, союзники відзначили сильні позиції українських військових на полі бою, а також продемонстрували розуміння ключових потреб України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та спільного виробництва озброєння. Водночас він наголосив на важливості своєчасного виконання всіх оголошених зобов’язань.

Під час зустрічі було підтверджено нові внески до програми PURL від п’яти країн-партнерів. Зокрема, Норвегія оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами, а також ще 150 мільйонів доларів на посилення логістики. Нідерланди спрямують понад 200 мільйонів євро на безпілотники.

Німеччина продовжить підтримку у сфері ППО та розвитку можливостей далекобійних ударів, а Велика Британія — постачання дронів і розвиток спільних оборонних спроможностей.

Іспанія висловила готовність долучитися до роботи в межах європейської програми SAFE, яка передбачає масштабування оборонного потенціалу. Канада також підтвердила подальше посилення визначених напрямків підтримки.

Крім того, Бельгія планує спрямувати додаткові кошти на постачання боєприпасів і зміцнення протиповітряної оборони, а Литва та Естонія долучаться до фінансування програми PURL.

Президент підкреслив, що Україна продовжує інформувати партнерів про актуальні потреби оборони та можливості посилення тиску на Росію задля досягнення миру.

